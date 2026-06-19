◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）右太もも裏肉離れで離脱していた日本ハムの上原健太投手が、約１か月ぶりに１軍に復帰した。上原は５月２０日の楽天戦（エスコン）で投球した際に、右太もも裏の違和感を訴え降板。「右ハムストリングス肉離れ」と診断され、ゲーム復帰まで２〜４週間の見通しと発表されていた。ファームでは３試合に登板。「できることをどんどんやって、順調にいけたん