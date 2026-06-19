記者会見する韓国食品大手「農心」の趙ヨンチョル代表理事＝5月、ソウル（共同）【ソウル共同】韓国の国民食ともいわれ、日本でも人気の即席麺「辛ラーメン」は今年10月で発売から40年を迎える。韓流ドラマやKポップの流行にも後押しされ、「Kフード」の代表格として北米やアジアなど世界に浸透。これまでに100カ国以上で計約425億個が売れた。「辛ラーメンがつくってきたものは人々の記憶や人生の一こまだ」。辛ラーメンを販