お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。きむらバンドが一番会いたい芸能人を明かした。まず芸人になったきっかけを聞かれると、きむらバンドは「コンビ名の由来は（僕が）木村拓哉さんが大好き。で、赤木がイチロー選手が大好きで。キムタクの『たく』とイチローの『ろう』をいただいて『たくろう』っていうコ