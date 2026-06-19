ボクシングのトリプル世界戦が７月２０日、東京・両国国技館で行われることが１９日、発表された。世界ボクシング協会（ＷＢＡ）バンタム級１位の増田陸（帝拳）と同級２位の比嘉大吾（志成）が王座決定戦。世界ボクシング機構（ＷＢＯ）スーパーフライ級３位の寺地拳四朗（ＢＭＢ）は３階級制覇をかけて同級４位のイスラエル・ゴンサレス（メキシコ）と王座決定戦を戦い、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）ライトフライ級王者の