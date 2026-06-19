チュニジア戦に向け調整する渡辺（手前）と町野＝17日、ナッシュビル近郊（共同）チュニジアは初戦の大敗後、監督交代に踏み切った。渡辺（フェイエノールト）は相手が団結し、高いモチベーションで挑んでくることを警戒。「想定以上のことが起こる可能性がある。僕たちも、その気持ちを上回らないといけない」と気を引き締めた。初戦のオランダ戦で先発した29歳のDF。チュニジアが武器とする速攻の阻止へ「放り込んでくる球で