第81期本因坊戦5番勝負の第4局を終え、対局を振り返る一力遼本因坊（左）と福岡航太朗七段＝19日午後、神奈川県箱根町囲碁の第81期本因坊戦5番勝負の第4局は19日、神奈川県箱根町で打たれ、挑戦者の福岡航太朗七段（20）が119手で一力遼本因坊（29）＝名人・王座・天元との四冠＝に黒番中押し勝ちし、対戦成績を2勝2敗のタイに戻して決着を最終局に持ち込んだ。第5局は7月1日に甲府市で行われる。