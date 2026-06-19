南スーダンで行われているPKO＝国連平和維持活動をめぐり、政府は19日の閣議で、自衛隊から派遣している司令部要員の派遣期間を、来年6月末まで1年間延長することを決めました。今回の派遣期間延長は、国連安全保障理事会が今年4月、活動の1年延長を決めたことを受けたものです。政府は2011年から順次、南スーダンにPKO司令部要員や施設部隊を派遣し、道路整備などを行ってきました。このうち、施設部隊は2017年に撤収しましたが、