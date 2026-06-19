バスケットボール男子のＷ杯アジア地区予選へ向けた強化合宿が１９日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。１８日に追加招集が発表された２大会連続五輪出場の比江島慎（宇都宮）は２４年１１月のアジア・カップ予選以来、約２年ぶりに代表活動に参加。代表引退を示唆していたが、「ウィンドー３の重要性は大きい。自分が少しでも力になれればという思いで今ここにいる」と桶谷大ヘ