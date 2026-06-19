【モデルプレス＝2026/06/19】元KAT-TUNの亀梨和也が6月19日、都内で行われた「亀梨和也×GiGO コラボキャンペーン発表会」に出席。KAT-TUNにちなんだコメントを連発した。【写真】元KAT-TUN亀梨演じた“天才武人”鬼気迫る表情◆亀梨和也、KAT-TUNのダンスとの違いCMで亀梨は「GOGO GiGO！GO GiGO！」の印象的なフレーズに合わせて、軽快なダンスを披露している。亀梨は撮影に関して「振り付けの先生からもかなり細かい角度を…『