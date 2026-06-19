【モデルプレス＝2026/06/19】韓国の7人組ガールズグループ・Billlieのつき（TSUKI）が17日、自身のInstagramを更新。浅草で過ごす様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】23歳K-POP日本人メンバー「アイドルすぎる」変装せず浅草満喫◆Billlieつき、変装なしで浅草を満喫つきは浅草を満喫する様子を投稿。雷門前でのショットでは端正な顔立ちとスタイルが際立っている。また、豚重を持つ写真ではお茶目な表情を見せ、楽しそうな