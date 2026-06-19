ブルボンは、6月23日から「夏の塩スイーツフェア」商品として5品を全国で販売する。「アルフォート塩バター」「アルフォートミニチョコレート塩バター」「ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク」「エリーゼ塩ミルク」「71g夏トリュフ塩ミルク」の5品をラインアップした。期間限定で販売し、いずれもオープン価格。量販店、ドラッグストア、小売店、売店などに展開予定で、商品によってはコンビニでも販売する。長崎県五島近海の海水で