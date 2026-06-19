資料香川県消費生活センター（県庁東館2階） 2025年度に香川県の消費生活センターに寄せられた相談件数5059件で、前年度より106件増えました。 内容別では「通常価格より安い価格で、お試しのつもりで購入したところ、2回目、3回目と商品が送付され、2回目以降は通常価格で請求される定期購入だった」など「定期購入」に関する相談が580件ありました。 また実在する会社や公的機関の名をかたり、身に覚え