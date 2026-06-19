19日午前、福岡県朝倉市で住宅の一部を焼く火事がありました。住人とみられる男性1人が病院に運ばれ、その後、死亡が確認されました。19日午前10時半前、福岡県朝倉市中島田で「1階から出火している」と、近くに住む男性から消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、2階建ての住宅の一部が焼けました。男性1人が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、午後3時20分ごろ、死亡が確認されました。警察に