ラッパー、シンガーソングライター、音楽プロデューサーのちゃんみなが、きょう19日、自身の公式Xを更新し、体調不良について現状を報告した。【動画】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でちゃんみなへの熱い思いを語ったHANAちゃんみなは8日、公式サイトを通じて、のどの不調をはじめとする体調不良により、医療機関で「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されたと発表。医師の指導のもと一定期間の療養が必要と判断され、1