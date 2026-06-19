トヨタ「ランドクルーザー"FJ"」向けに適合モデルを追加自動車アフターパーツ総合メーカーのデータシステムは、同乗者が走行中にテレビ視聴などを行えるようになる同社の「TV-KIT」（TTV437シリーズ）について、トヨタの新型車「ランドクルーザー”FJ”」への適合を確認したと発表しました。対象となるトヨタの新型「ランドクルーザー”FJ”」は、歴代シリーズの堅牢（けんろう）性や悪路走破性を継承しつつ、日常からアウトド