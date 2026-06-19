きょう（19日）午前、岡山県吉備中央町で2階建ての住宅を全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】「炎と煙がでいる」吉備中央町で2階建ての住宅が全焼けが人なし 警察によりますと午前11時44分ごろ、吉備中央町上野の会社員の女性（51）の住宅から炎と煙が出ているのを近所の男性が見つけ119番通報しました。 火は消防により約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅約80平方メー