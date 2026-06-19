ラウールが“編集長”としてMCを務めるファッション特別番組『The Fashion Post』が、6月27日25時40分より日本テレビ系（関東ローカル）で放送。あわせて、放送直後よりHuluにて地上波未公開のトークを含む完全版が3週にわたり独占配信される。 （関連：【画像あり】ラウールが“編集長”としてMCを担当、特別番組『The Fashion Post』場面カット） 本番組は、2012年にWEBで誕生したファッションメ