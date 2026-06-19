日本代表は、北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、強豪オランダと対戦。二度のビハインドを跳ね返し、２−２のドローに持ち込んだ。１−２で迎えた88分、劇的な同点ゴールを奪ったのが鎌田大地だ。伊東純也のCKに合わせた小川航基のヘディングシュートが頭にかすり、ネットに吸い込まれていった。「鎌田の１ミリ」と反響を呼んだこの得点は一見、ラッキーなゴールにも見えるが、鎌田は小川と競り合おうとしたフィ