元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）が19日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで出演。日本時間21日の日本代表の第2戦チュニジア戦のスコアをズバリ予想した。「私の予想は2―0で日本が勝つ。2002年も2―0でチュニジアに勝ったので、ラッキーナンバーだからです」地元大会だった02年日韓W杯。トルシエ監督の指揮の下、初戦でベルギーと2―2で引き分けた日本は、第2戦ロ