お笑いコンビ「はりけ〜んず」が19日、都内で初の自伝本「前説芸人―主役になれなくても腐らずにしぶとく生きていく―」（ヨシモトブックス）の取材会を行った。1990年に結成され、テレビ東京の長寿番組「開運！なんでも鑑定団」（火曜後8・54）の前説を30年以上にわたって務めるなど、活躍してきた。昨年2025年の「THESECOND」ではベスト4に入った。前田登（56）は「いろんな前説をしていたら、知らない間にネタが膨らんで