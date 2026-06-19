5月、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件の現場近くで逮捕された男が東京・新宿区の金庫窃盗事件に関与した疑いで逮捕されました。渡辺昌英容疑者は4月、仲間とともに20代の男性が住む新宿区のタワーマンションの一室に侵入し、現金約1500万円が入った金庫を盗んだ疑いが持たれています。警視庁は渡辺容疑者が容疑を認めているかどうか明らかにしていませんが、SNSで闇バイトに応募し、別の人物から指示を受けていたということで