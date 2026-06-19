お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が19日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演。大ヒットシリーズ「えんとつ町のプペル」の新展開について語った。番組では、中川家の2人から「やりたいことが増え続けているのは西野ぐらい。プペルはいったん落ち着いているの？」と質問が飛んだ。これに西野は「これが全然落ち着いていなくて、むしろ広がっている」と返答した。続けて、3月