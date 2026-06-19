東京市場まとめ 1.概況 日経平均は497円高の71,511円と上昇して取引を開始しました。前日の米国市場では、ハイテク株を中心に買われたことで、日本市場も人工知能（AI）・半導体関連銘柄に買いが入りました。もっとも、連日で最高値を更新していた日経平均は、高値警戒感や利益確定売りから上値は重く、前引けは261円高の71,314円となりました。後場に入ると利益確定の売りが強まり、下落に転じました。13時57分に535円安の70,51