俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。自身の活動について悩んだ時期があったことを明かした。【写真】かっこいい！ドキッとするカメラ目線の亀梨和也独立してから1年以上経った亀梨。「やりながら自分自身の体制を整えながらではあるんですけど、いろいろな角度からお仕事のお話をいただけるというのは感謝しています。これまでやってきたことのつながりを大切にしていき