お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が19日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演。タレントのタモリ（80）からかけられた忘れられない言葉を明かした。番組では、リスナーから「今までに会ってきた中で、一番響いた、刺さった言葉はありますか」という質問が寄せられた。これに西野は、タモリと酒席をともにした際に掛けられた言葉を回想。「時代は追うな。お前はその場にいて