チュニジア戦に向けた練習に臨む前田（右）＝17日、ナッシュビル近郊（共同）前田（セルティック）は後半にチュニジアの守備網が、暑さなどによる疲労で緩くなる展開を想定する。「（スペースが広く）オープンになった時にチャンスになる」と、自身の快足を生かすイメージを描いた。チュニジア戦では初戦のオランダ戦よりも、攻める時間が長くなりそうだ。28歳の韋駄天は「相手に引かれても（守備ラインの）背後は絶対に空いて