お笑い芸人のヒロシさんが、6月18日にインスタグラムを更新。愛車・カワサキ『KH250』の最新ショットを公開しました。【写真を見る】【 ヒロシ 】愛車KH250「修理ばかりや！」 2か月前にも「修理から戻ってきた！」と投稿ヒロシさんは「やっと修理から戻ってきた！」と、愛車の後ろに立ち、笑顔で写る自身の写真を投稿。そして「修理ばかりや！」と、旧車ならではの苦労を楽しんでいる様子が伺えます。 今年の4月にも、ヒロ