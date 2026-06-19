お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が19日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演。政界進出の可能性について語った。番組では、西野が兵庫県川西市出身であることが紹介され、中川家・礼二から「生まれ育った川西には何かしないの？」と質問が飛んだ。西野は、川西市と包括連携協定を結んだことに触れ、自身が製作総指揮・原作・脚本を務めた映画「えんとつ町のプペル〜約束の時