2025年10月、盛岡市中心部の河川敷を移動するクマクマによる人的被害が相次ぐ中、最大限の警戒を呼びかける「特別警報」を新設する動きが東北地方の県を中心に広がっている。大雨や大雪の防災気象情報に倣い、死者が発生した場合などに「注意報」や「警報」より強く危機感を伝える狙いがある。ただ、法的な強制力はなく「住民の行動につなげるには限界がある」との声も漏れる。宮城県は19日に特別警報を導入した。死者が出た場