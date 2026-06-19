元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）が19日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで出演。日本時間21日に第2戦チュニジア戦に挑む日本代表のキーマンを指名した。「鎌田選手ですね。攻守のつなぎ役でもあり、司令塔でもある。彼の経験が生きる試合になると思います」不参加の三笘、南野、遠藤に続き、久保まで負傷で欠場が決まった第2戦。それでも、日本の中盤には経験豊