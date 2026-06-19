◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス第１日（１９日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）ツアー通算１勝の荒木優奈（Ｓｋｙ）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの６４で回り、首位スタートを切った。２打差の２位に木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）が続く。２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの優勝を目指す。３打差の３位に、１９８８