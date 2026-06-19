日本バレーボール協会は１９日、開催中の国際大会、ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週フィリピン大会の女子日本代表登録メンバーの変更を発表した。世界ランク５位の日本は、日本時間同日午後９時開始の世界ランク１３位・チェコ戦に臨む。１７日のセルビア戦で左足を負傷したミドルブロッカー（ＭＢ）荒木彩花（ＳＡＧＡ久光）と、２１歳のアウトサイドヒッター（ＯＨ）で、セルビア戦に途中出場した北窓絢音がリザ