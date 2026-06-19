静岡県は１９日、２０２６年冬季ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子パラレル大回転で６位入賞した掛川市出身の三木つばき（２３）＝浜松いわた信用金庫＝と、パラリンピックの２種目で入賞した牧之原出身の坂下恵里（３４）＝三菱オートリース＝に知事特別表彰を授与した。鈴木康友知事から２選手に賞状などを手渡された。雪がめったに降らない温暖な静岡出身の２選手が、世界の“祭典”で活躍した。三木は「県民の皆様