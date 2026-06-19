ヤクルトは１９日、山田哲人内野手が「左太もも裏の張り」であると発表した。山田は１３日のファーム・リーグ、オイシックス戦（柏崎）で今季実戦初本塁打を放ったが、その後の試合は出場していなかった。１６年目の今季は２月の浦添キャンプで「左内腹斜筋肉離れ」を起こして戦列を離脱。その後、ファームで調整を続け、５月３１日のファーム・リーグ、ハヤテ戦で実戦復帰していた。