元ＡＫＢ４８の女優・島崎遥香（３２）が１９日にＳＮＳを更新。美脚が映えるコーディネートを披露した。自身のインスタに、「クラゲヘア」とつづると、後ろで髪をまとめ、シースルートップスに水色のショートワンピース姿のコーディネートを披露。ハッシュタグでコーディネートを紹介し、投稿を締めた。この投稿には「すごいカワイイです」「めちゃめちゃクラゲヘアー似合ってる！！洋服ともピッタリだね！！」「やばいクラ