Ｗｅｂｎｅｓｄａｙ代表の関口ケント氏が１９日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「超カワイイ三銃士」を更新。令和の虎二代目主宰の林尚弘氏からビリビリ事件の「黒幕」と名指しされたことについて、真相を告白した。「令和の虎〇〇版」に出演している初期アバターこと青山裕太氏が１５日に「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」からの食事会招待状をビリビリに破り捨て、炎上した今回の騒動。林氏は青山氏に虎関連番組への出禁