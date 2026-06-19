◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）日本ハムの二刀流・柴田獅子投手が１９日、１軍に合流した。２１日のソフトバンク戦（エスコン）に先発する見通しだが、この日は新庄監督も見守る中、フリー打撃にも参加し２階席への特大弾も披露した。４日の広島戦（マツダ）で今季１軍初登板。４回１失点と好投したが、その後はファームに再合流していた。今季初めてエスコンで１軍に合流した柴田は「