【横浜市：「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」コラボ】 期間：7月24日～8月2日 場所：横浜都心臨海部 「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」メインビジュアル 神奈川県横浜市は、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とコラボレーションしたイベントを7月24日より開催する。期間は8月2日まで。 7月24日公開予定の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」と横浜市がコラボ決