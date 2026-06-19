お笑いタレントのエハラマサヒロが１９日までに自身の「Ｘ」を更新。ルールに意見する際の心構えを説いた。「Ｘ」を更新したエハラは「会社でも国でも、もしもその場所のルールに文句があるならその場所から出ればいいのよ」と指摘した。続けて「中にいながらＳＮＳや周りに文句を言うのは僕はあまりオススメしない。何故なら、これからまだその会社にいるつもりならばＳＮＳで自社の文句を言う人を大事にしたい会社は無いで