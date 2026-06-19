１９日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、歌手でタレントの早見優（５９）が出演。ハワイ育ちで１４歳で日本に来た際に感じた価値観の違いを語り、当時から早見を知る黒柳徹子が理解を示す場面があった。同番組への初出演は１６歳。代表曲「夏色のナンシー」のリリース直後だった。その際の映像を見ながら、当時は「アイドルはどんな時も『はい！』『はい！』って言わなければいけないってことが腑に