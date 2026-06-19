日本アイスホッケー連盟は１９日、スマイルジャパン（日本女子代表）の新体制会見を行い、新コーチに就任した現役時代、五輪３大会連続出場した久保英恵氏、大久保智仁新監督、３月にアンバサダーに就任した石原伸晃氏らが出席し、抱負を語った。久保氏は現役時代は２０１４年ソチ五輪、１８年平昌五輪、２２年北京五輪の３大会に出場し、長く女子アイスホッケー界をけん引したレジェンド。その豊富な経験を後輩たちに余すこと