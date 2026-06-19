【モデルプレス＝2026/06/19】モデルの高垣麗子が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「工夫が詰まってる」お肉の代わりに油揚げ使った焼きそば弁当◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露高垣は「今朝、載せるのを忘れてた 本日のお弁当」と添え、小学生の娘のために作った弁当の写真を投稿。「お肉の代わりに焦がし醤油で焼いた油揚げの焼きそば」と丁寧に盛り付けられ