「フェリーみしま」は、船長の休日が確保できないなどとして、きょう19日の便から計画運休を始めます。 三島村によりますと、「フェリーみしま」は、鹿児島市と三島村各島を週に4往復しています。 19日から計画運休を始め、金曜日の日帰り便を月に1回から2回、減らすことになりました。 「法律で決められた船長の休日が確保できない」 理由として村は、「法律で決められた船長の休日が確保できないため」として