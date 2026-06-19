種子屋久高速船は、これまで行ってきた寝たままの患者の搬送を今月30日で取りやめることを決めました。 19日、関係者がMBCの取材に応じ、その理由を話しました。 （記者）「担架に乗せられた患者は、こちらの入り口から入って、あちらの奥のスペースに運ばれていきます」 種子屋久高速船では、これまで患者は船の入口から担架などで運び込まれ、反対側にある出口前のスペースに運ばれて、仮設のベッドに寝かさ