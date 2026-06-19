全国のご当地お菓子を集めた「おやつ博覧会」が、霧島市で開かれています。 新潟の笹団子に。山梨土産の定番、信玄餅。 霧島市で開かれている「おやつ博覧会」です。 （記者）「たくさんの本が並んでいる書店、奥には全国のお菓子を集めた博覧会が開かれている」 全国各地の人気のお菓子・170種類以上が並びます。 創業1852年の茨城の老舗からは、じっくり炊き上げた自慢の粒あんと塩味のきいた豆が入った大福。 こ