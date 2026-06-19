鹿児島県の宿泊割キャンペーンに関わる事業者のメールアドレス83件が流出したことがわかりました。 流出したのは鹿児島県が取り組む「南の宝箱鹿児島夏のかごしま宿泊割キャンペーン」の関係事業者83件のメールアドレスです。 県観光・文化スポーツ部PR観光課によりますと、今月10日午後3時半ごろ、県が宿泊割キャンペーン事業を委託していた業者が、関係事業者に事務連絡をメール