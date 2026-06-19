九州大学が2026年6月18日、同大学の「総合研究博物館」をめぐる「標本整備・保存・活用プロジェクト」を開始すると発表した。「多くの標本が収集から100年以上を経ており...」大学公式サイトに公開されたお知らせによると、総合研究博物館には「約170万点を超える学術標本・資料」が収蔵されており、「その多くは昆虫、魚類、貝類、植物、動物骨格などを中心とした生物標本」だという。収蔵品について「生物多様性や地域環境の変遷