≒JOY 逢田珠里依1st写真集9月13日（日）発売決定！ 2025年6月の「週刊プレイボーイ」でのグラビアデビューから約1年。指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」のメンバーで、国宝級のスタイルを誇る逢田珠里依の1st写真集が、自身の誕生日である9月13日（日）に発売されることが発表された。 逢田珠里依 ©集英社／細