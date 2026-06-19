高松国税局／齋地義孝 局長 大学生が19日、税金に関わる仕事の魅力を学びました。 （高松国税局／齋地義孝 局長）「正しく納税していただくためには国民のみなさん、納税者のみなさんに理解をしていただかないといけない」 高松国税局の齋地義孝局長が香川大学の学生約150人に講演しました。 齋地局長は、きちんと納税してもらうために必要なことや、税制を企画・立案することの面白さなどを自身の経験談を交えな