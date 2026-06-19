福岡市で18日、女性が刃物で刺されて死亡した事件です。逮捕された女は、被害者の上半身を中心に少なくとも10か所ほど刺していたことが新たに分かりました。■竹原侑記者「藤本容疑者が警察署から出てきました。これから身柄が検察庁に送られます。」19日、殺人の容疑で送検されたのは、職業不詳の藤本朱緒容疑者（36）です。 藤本容疑者は18日午前3時すぎ、福岡市東区馬出の市営住宅の一室で、この部屋に住む高橋沙耶さん（3